Маршрутчик под психотропами вез людей в Тернопольскую область

Фото: cv.npu.gov.ua

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О происшествии полицейские сообщили в Укртрансбезопасность для лишения перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок

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6 августа в Черновицкой области полицейские в ходе операции "Перевозчик" остановили маршрутку "Черновцы-Залещики", водитель которой, как оказалось, находился под действием психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там уточнили, что за рулем микроавтобуса Mercedes находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

Его отправили в больницу для прохождения медицинского осмотра. Согласно заключению врача, мужчина находился под действием психотропных веществ. По его словам, накануне он употреблял лекарственные препараты.

Полицейские составили на нетрезвого водителя соответствующие админпротоколы.

О происшествии полицейские сообщили в Укртрансбезопасность для лишения перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Во время спецоперации "Перевозчик" полицейские выявили в Украине почти 1191 неисправное транспортное средство, которые продолжают перевозить пассажиров.