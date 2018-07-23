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23.07.2018, 11:17

Машина полиции упала в реку во время погони за мопедом: фото

Машина полиции упала в реку во время погони за мопедом: фото - Фото
Фото: dtp.kiev.ua

Мопед поехал по пешеходному мосту, а патрульным пришлось свернуть в сторону

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Вчера, 22 июля, в Петропавловской Борщаговке под Киевом машина полиции упала в речку во время погони за мопедом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Машина патрульных слетелела в речку Нивка. 

По словам очевидцев, мопед поехал по пешеходному мосту, а авто полиции съехало в сторону - в речку. На место приезжали спасатели и правоохранители, машину достали. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. 

В мае этого года в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль для проверки документов, в который позже, после препираний с фиксировавшим их действия прохожим, сами же и въехали.

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Теги: упала, киев, машина, патрульные
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