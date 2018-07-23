Машина полиции упала в реку во время погони за мопедом: фото

Фото: dtp.kiev.ua

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Мопед поехал по пешеходному мосту, а патрульным пришлось свернуть в сторону

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Вчера, 22 июля, в Петропавловской Борщаговке под Киевом машина полиции упала в речку во время погони за мопедом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Машина патрульных слетелела в речку Нивка.

По словам очевидцев, мопед поехал по пешеходному мосту, а авто полиции съехало в сторону - в речку. На место приезжали спасатели и правоохранители, машину достали. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

В мае этого года в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль для проверки документов, в который позже, после препираний с фиксировавшим их действия прохожим, сами же и въехали.