Массовая драка в горсовете Конотопа, 50 человек задержаны: видео

Фото: скриншот с видео

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В ходе беспорядков пострадали четверо полицейских

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В горсовете Конотопа Сумской области во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Там говорят, что успешно разняли конфликтующие стороны, в ходе чего пострадали четверо правоохранителей.

По информации полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

«В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

12 июля группа молодых людей в футболках праворадикальной организации Национальный корпус ворвалась в здание Львовского городского совета, повредила мебель в зале заседаний и сорвала сессию.