Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 14:14

Мать Павла Шеремета: Я поняла, что это дело не будет раскрыто

Мать Павла Шеремета: Я поняла, что это дело не будет раскрыто - Фото
Людмила Шеремет (фото - hromadske.ua)

Чтобы расследовать убийство нужна только воля украинских властей, отметила мать журналиста Людмила Шеремет

Реклама
Реклама

Мать журналиста Павла Шеремета Людмила заявила, что убийство ее сына не будет раскрыто. Об этом она сказала в интервью Hromadske.ua.

По ее словам, она дважды встречалась с президентом Петром Порошенко.

"Я единственное, что спросила (Порошенко, - ред.) : "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются». То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - сказала она.

Читайте также: Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог

Людмила Шеремет добавила, это были непростые встречи для нее. "И, думаю, что и для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже. Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести, и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю», - сказала она.

Людмила Шеремет отметила, что ее украинские чиновники не держат в курсе расследования.

"У нас есть адвокат, с которым я один раз встречалась где-то полгода назад, если не больше. Его присутствие и высокое профессиональное стремление к работе в этом деле вселяет надежду", - добавила она.

Отвечая на вопрос, почему, спустя два года, убийцы Шеремета еще не найдены, она сказала: "Не знаю. Мне не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то невинный из-за того, что у них либо не получается, или есть какие-то другие причины чтобы не раскрывать это дело. Потому что такие прецеденты есть. Мне просто интересно, кто же этот человек, кто так боялся (Павла, - ред.). Как надо было бояться и ненавидеть моего сына, чтоб взять и вот так, зверским образом лишить жизни?".

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

20 июля 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

Читайте также: Два года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памяти

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, убийство, арсен аваков, Павел Шеремет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
По делу Шеремета провели более 20 экспертиз - ГПУ
Происшествия По делу Шеремета провели более 20 экспертиз - ГПУ
Убийство Шеремета: Аброськин рассказал о ходе расследования
Происшествия Убийство Шеремета: Аброськин рассказал о ходе расследования
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 