Мать Павла Шеремета: Я поняла, что это дело не будет раскрыто

Людмила Шеремет (фото - hromadske.ua)

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Чтобы расследовать убийство нужна только воля украинских властей, отметила мать журналиста Людмила Шеремет

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Мать журналиста Павла Шеремета Людмила заявила, что убийство ее сына не будет раскрыто. Об этом она сказала в интервью Hromadske.ua.

По ее словам, она дважды встречалась с президентом Петром Порошенко.

"Я единственное, что спросила (Порошенко, - ред.) : "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются». То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - сказала она.

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Людмила Шеремет добавила, это были непростые встречи для нее. "И, думаю, что и для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже. Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести, и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю», - сказала она.

Людмила Шеремет отметила, что ее украинские чиновники не держат в курсе расследования.

"У нас есть адвокат, с которым я один раз встречалась где-то полгода назад, если не больше. Его присутствие и высокое профессиональное стремление к работе в этом деле вселяет надежду", - добавила она.

Отвечая на вопрос, почему, спустя два года, убийцы Шеремета еще не найдены, она сказала: "Не знаю. Мне не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то невинный из-за того, что у них либо не получается, или есть какие-то другие причины чтобы не раскрывать это дело. Потому что такие прецеденты есть. Мне просто интересно, кто же этот человек, кто так боялся (Павла, - ред.). Как надо было бояться и ненавидеть моего сына, чтоб взять и вот так, зверским образом лишить жизни?".

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

20 июля 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

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