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01.06.2018, 16:15

Мать погибшей регионалки Бережной облили зеленкой в ее квартире

Мать погибшей регионалки Бережной облили зеленкой в ее квартире - Фото
Елена Бережная в зеленке (скриншот из видеозаписи)

По словам Елены Бережной, полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали

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Группа неизвестных утром в пятницу, 1 июня, облила зеленкой мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену Бережную на пороге ее квартры в присутствии полицейского. Об этом сообщает Newsone.

Бережная заявила, что в 07:00 к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

"Сегодня в 06:50 восемь человек начали блокировать мою квартиру, стучать. Вышли соседи, начали выяснять, что случилось. Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины", - сообщила Бережная .

Она  добавила, что приехала полиция, но позже "развернулась и уехала".

"Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", - рассказала она.

5 августа 2017 года бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. Водитель Бережной тоже погиб на месте, восьмилетняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар. Позже дочь Бережной забрал из больницы отец.

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Теги: Елена Бережная, облили зеленкой, полиция, зеленка
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