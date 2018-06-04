Мэр Дрогобыча говорит, что не имел права бить местного жителя

Тарас Кучма Фото: facebook.com/taras.kuchma

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Тарас Кучма заявил, что так агрессивно отреагировал якобы на оскорбления в свой адрес

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Мэр города Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма назвал "провокатором" мужчину, которого избил сегодня в здании горсовета, но, в то же время, заявил, что у всех участников инцидента попросил прощения. Об этом Кучма сказал в эфире 112 Украина.

"Как городской глава я не имел права так поступать, я уже попросил прощения у всех, в первую очередь, у дрогобычской общины, потому что я ее представляю", - сказал мэр.

Он заявил, что так агрессивно отреагировал якобы на оскорбления в свой адрес, хотя на опубликованном видео инцидента видно, что именно Кучма первым оскорбляет мужчину, которого он впоследствии ударил.