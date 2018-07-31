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31.07.2018, 17:43

Мэр Херсона недоволен работой полиции в инциденте с Гандзюк

Мэр Херсона недоволен работой полиции в инциденте с Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк Фото: скриншот с видео

Владимир Николаенко решил обратиться к генпрокурору с просьбой передать расследование этого дела СБУ

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Мэр Херсона Владимир Николаенко не согласен с тем, что по инциденту с его советницей Екатериной Гандзюк полиция открыла уголовное производство по статье Хулиганство. Он считает, что дело должна расследовать СБУ. Об этом Николаенко сообщил на брифинге в горсовете. 

"Меня очень беспокоит, что было зарегистрировано уголовное производство по статье Хулиганство. Мне кажется, что тут в очередной раз полиция прячет голову в песок, потому что системные нападения на активистов происходят в Херсоне", - сказал мэр.

Поэтому Николаенко решил обратиться к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой передать расследование этого дела СБУ.

При этом мэр сообщил, что общался с Гандзюк в реанимации. У нее есть своя версия, кто и почему совершил нападение, но мэр не стал ее озвучивать.

Сегодня утром у дома Гандзюк неизвестный плеснул ей в лицо неустановленным веществом. В полиции предполагают, что это была кислота. Женщину госпитализировали.

Позже полиция опубликовала видео с предполагаемым злоумышленником.

По данным ВВС Украина, состояние Гандзюк стабильно тяжелое - от ожогов пострадали 35% кожи.

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Теги: полиция, Херсон, кислота, Екатерина Гандзюк, владимир николаенко
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