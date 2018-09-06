Мэра Ужгорода взяли под стражу по делу о присвоении средств

Богдан Андреев (фото - goloskarpat.info)

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Андрееву инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом и служебный подлог

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Городского голову Ужгорода Богдана Андреева, которого подозревают в присвоении средств во время реконструкции местного культурно-исторического центра, взяли под стражу с возможностью внесения залога в 440 тыс. гривень. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского районного суда.

Андрееву инкриминируют две статьи: присвоение, растрата или завладение имуществом и служебный подлог.

Мэр Ужгорода свою причастность к преступлениям отрицает. Его адвокаты заявили, что подозрение необоснованно. Но прокуроры настаивали на взятии Андреева под стражу, что и удовлетворил судья.

5 сентября прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины в получении взятки в сумме $3000. По словам генпрокурора, чиновник требовал и получил $3 тыс за содействие в оформлении документов на добычу торфа. 25 июля 2017 года временно исполняющим обязанности председателя Госгеонедр был назначен Олег Кирилюк.