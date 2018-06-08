Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 16:49

МИД проверяет информацию о гибели украинских туристов в Грузии

МИД проверяет информацию о гибели украинских туристов в Грузии - Фото
Сплав по реке на рафте (фото - pixabay.com)

В Аджарии при сплаве по горной реке погибли четыре туриста-рафтера; по неподтвержденным данным, среди погибших есть граждане Украины

Реклама
Реклама

В грузинском регионе Аджария в пятницу, 8 июня, при сплаве по горной реке погибли четыре туриста-рафтера. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщает портал Новости-Грузия. По неподтвержденным данным, среди погибших есть граждане Украины.

По предварительной информации, лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась. В результате несчастного случая погибли четверо, их тела из воды доставали спасатели.

Как сообщают местные власти, один из погибших – гражданин Грузии, остальные – иностранцы, предположительно славяне. По данным некоторых СМИ, жертвами трагедии стали украинцы.

Спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter сообщила, что ведомство "оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии".

Грузинские правоохранители открыли по факту трагедии уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

4 июня 2018 года на кипрском курорте Айя-Напа скончался украинский турист.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Грузия, украинские туристы, рафтинг, гибель туристов, чп в грузии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Филиал ада на Гавайях: подборка видео лавы из вулкана Килауэа
Мир Филиал ада на Гавайях: подборка видео лавы из вулкана Килауэа
В Литве столкнулись бронетранспортеры США: фото
Мир В Литве столкнулись бронетранспортеры США: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 