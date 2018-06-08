МИД проверяет информацию о гибели украинских туристов в Грузии

Сплав по реке на рафте (фото - pixabay.com)

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В Аджарии при сплаве по горной реке погибли четыре туриста-рафтера; по неподтвержденным данным, среди погибших есть граждане Украины

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В грузинском регионе Аджария в пятницу, 8 июня, при сплаве по горной реке погибли четыре туриста-рафтера. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщает портал Новости-Грузия. По неподтвержденным данным, среди погибших есть граждане Украины.

По предварительной информации, лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась. В результате несчастного случая погибли четверо, их тела из воды доставали спасатели.

Как сообщают местные власти, один из погибших – гражданин Грузии, остальные – иностранцы, предположительно славяне. По данным некоторых СМИ, жертвами трагедии стали украинцы.

Спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter сообщила, что ведомство "оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии".

Грузинские правоохранители открыли по факту трагедии уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

4 июня 2018 года на кипрском курорте Айя-Напа скончался украинский турист.