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13.06.2018, 09:51

МИД: Решение суда ООН против РФ будет обязательным для исполнения

МИД: Решение суда ООН против РФ будет обязательным для исполнения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В МИД подчеркнули, что суд ООН в Гааге - единственный орган, рассматривающий споры между государствами, решение которого является обязательным

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Решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против Российской Федерации будет обязательным для исполнения обеими сторонами. Об этом в эфире Громадського радіо заявила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, дело в любом случае займет несколько лет.

"Но все равно это очень важно. Во-первых, для нас это доказательная база для суда, а если суд принимает решение в пользу Украины, оно обязательно для исполнения обеими сторонами. Это единственный судебный орган, рассматривающий споры между государствами, решение которого является обязательным", - подчеркнула Беца.

Она уточнила, что у страны-агрессора России есть возможность признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию во время судебного процесса, однако украинская сторона на это не рассчитывает из-за тактики Москвы.

12 июня 2018 года голландские законодатели одобрили соглашение, подписанное между Нидерландами и Украиной, с целью облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского Боинга, включая возможность использования видеосвязи.


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Теги: Марьяна Беца, суд в гааге
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