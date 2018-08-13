Миллионы рублей под одеждой: на границе с РФ задержаны украинцы

Фото: ГПСУ

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Двое мужчин и женщина пешком проходили пограничный пункт с крупной суммой, спрятанной под одеждой

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На украинско-российской границе в пункте пропуска "Гоптовка" вчера, 12 августа, задержали троих украинцев, которые под одеждой спрятали больше трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Двое мужчин и женщина пытались пронести больше 1,3 миллионов в гривневом эквиваленте.

Они проходили границу пешком и спрятанные под одеждой деньги у них нашли во время проверки.

В сентябре прошлого года на погранпосте на границе с Россией задержали украинца, который хотел вывезти в РФ старинную книгу начала XX века.

До конца года в Харьковской области должны обустроить систему управления границей.