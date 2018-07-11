Миномет Молот подготовили к подрыву: фото с полигона

Фото: Минобороны

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Сегодня на полигоне проведут контролируемый взрыв, чтобы понять причины детонации миномета на учениях

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На полигоне в Ровенской области подготовили для контролируемого взрыва в рамках следственного эксперимента 120-мм миномет Молот. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

На полигоне присутствуют эксперты и представители Минобороны и директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Цель следственного эксперимента - установить причины детонации миномета на учениях в Ровенской области, что стало причиной гибели троих военных. Следователи проведут военную, баллистическую, взрывотехническую и химическую экспертизы.

Минобороны выделило на эксперимент два миномета той же заводской партии, что и разорвавшееся 6 июля орудие.

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6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования.