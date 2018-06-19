Минздрав просит проверить информацию о взятках в Охматдете

Минздрав

commenthover

Основанием для такого обращения стало, в частности, видео, на котором мама рассказывает, как у нее требовали 5 тыс долл за определение сына на лечение

Реклама

Реклама

Министерство здравоохранения обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников детской больницы Охматдет и принять необходимые меры. Об этом говорится в письме Минздрава, адресованном Нацполиции, НАБУ и Генпрокуратуре.

Основанием для обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ. Речь идет о колонке Александры Устиновой из Центра противодействия коррупции, опубликованной на УП.Життя.

В ней автор обнародовала видео, на котором мама рассказывает о том, как у нее вымогали взятку в Охматдете за прием на лечение ребенка.

По словам женщины, у нее потребовали 5 тыс долларов. Мама больного мальчика рассказала, что деньги собирали "всем миром", соответственно, купюры были разного достоинства. Она утверждает, что после того, как передала взятку, врач вернул ее и попросил принести сумму купюрами по 100 долларов.

"В частности, министерство призывает правоохранительные органы проверить получение неправомерной выгоды должностным лицом Охматдета, злоупотребление служебным положением и другие правонарушения", - сказано в письме Минздрава.

Ранее в ГПУ сообщили, что задержали прокурора одной из киевских местных прокуратур, которого подозревают в вымогательстве взятки в сговоре с бывшим работником Генпрокуратуры.