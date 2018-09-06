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06.09.2018, 19:57

Минздрав сообщил результаты анализа воздуха в Херсонской области

Минздрав сообщил результаты анализа воздуха в Херсонской области - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По состоянию на 16:00 6 сентября, нормы содержания химических веществ не превышены

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Результаты лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области показали, что допустимая концентрация оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не превышена. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ.

Замеры проводились в ближайших к приграничной территории поселках Чаплинского и Каланчаковского районов.

Ни один ребенок или взрослый не были госпитализированы. С 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Уже осмотрено 700 детей в 6 населенных пунктах: у 12 из них были жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, это не превышает многолетние показатели, характерные для сентября, и не может быть связано с воздействием химических веществ. Медосмотр жителей Чаплинского и Каланчакского районов, которые могут попасть под воздействие опасных факторов, продолжается.

В течение следующих дней будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, согласно данным гидрометеослужбы области, в зависимости от направления движения воздушных масс и осадков.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

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Теги: минздрав, Херсонская область, загрязнение воздуха
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