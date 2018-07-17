Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета за саботаж

Валерий Запорожан

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Валерий Запорожан "безосновательно не допустил комиссию к проведению проверки"

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Минздрав досрочно расторг контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном из-за того, что он безосновательно не допустил комиссию министерства к проведению проверки в вузе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Там отметили, что в министерство неоднократно поступали жалобы от народных депутатов и общественных организаций о неправомерных действиях Запорожана и, в целом, о критической ситуации, сложившейся в университете.

С целью объективного рассмотрения ситуации Минздрав инициировал проведение комиссионной проверки по соблюдению устава и условий контракта ректором Запорожаном. Проверка должна пройти в период с 15 по 21 июля 2018 г.

Согласно приказу ведомства, ректор должен обеспечить надлежащие условия для работы комиссии и предоставить все материалы, необходимые для проведения проверки.

Однако, по информации Минздрава, 16 июля Запорожан "безосновательно не допустил комиссию к проведению проверки".

"Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможной дальнейшую работу комиссии", - говорится в заявлении ведомства.

За невыполнение приказа Минздрав принял решение о досрочном расторжении контракта с Запорожаном с 17 июля.

23 апреля по приказу Минздрава Запорожана отстранили от исполнения служебных обязанностей. Основанием для такого решения в министерстве назвали составленный полицией протокол о "связанном с коррупцией административном правонарушении относительно Запорожана В.М.".