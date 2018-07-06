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06.07.2018, 12:41

Москаль сообщил подробности о военных в трагедии с минометом

Москаль сообщил подробности о военных в трагедии с минометом - Фото
Иллюстративное фото: пресс-центр Минобороны

Погибшие и раненые - "эдельвейсы", то есть бойцы из 128-й горно-штурмовой бригады (Ужгород)

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Погибшие и раненые при разрыве миномета на полигоне в Ровенской области военнослужащие - участники войны в Донбассе. Об этом у себя на странице сообщил руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Двое погибших - жители Ужгорода, один - Перечинского района; один офицер и двое бойцов. Раненые - два офицера и солдаты (рядовые и старшие).

"Все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые неоднократно демонстрировали героизм, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины в Донбассе", - отметил губернатор.

Первоначально сайт ЗакОГА сообщил о четырех погибших, однако позднее Москаль уточнил, что это ошибка - погибли трое из 15-го горно-пехотного батальона (в/ч А1778) из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ ("эдельвейсы").

Завтра на Закарпатье - день траура по погибшим на полигоне бойцам ВСУ.

6 июля 2018 года в 05:55 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования.

Читайте также: Минобороны разрешило использовать военным миномет Молот

25 июля 2016 года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области также разорвало миномет (Молот) калибра 120 мм: погиб военнослужащий, двое тяжело ранены, еще шесть получили легкие ранения.

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Теги: ВСУ, миномет, потери, полигон, ровенская область
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