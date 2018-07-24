МВД убеждает, что ситуация на дорогах самая спокойна за три года

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Там отмечают, что самые кровавые ДТП совершают пьяные водители

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За первые шесть месяцев 2018 года по вине нетрезвых водителей произошло более 2000 аварий, погибли 42 человека. Однако в МВД утверждают, что общая ситуация на дорогах Украины является наиболее спокойной за последние три года. Об этом заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАЗОР) МВД Алексей Сергеев.

По его словам, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%, сообщил Сергеев.

Он считает, что на негативное мнение украинцев об аварийности на дорогах влияют резонансные ДТП с многочисленными жертвами. По словам чиновника, с начала года произошло 97 таких событий. Половина из них - с участием автобусов и маршруток. Главные причины - ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями правил дорожного движения.

"Вместе с тем, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2000 аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - рассказал начальник ДОАЗОР.

Нацполиция разработала и утвердила план неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения, сообщил Сергеев.

Вчера в Вишневом под Киевом водитель маршрутки №805 с еще одним мужчиной избили полицейского за замечание о нарушении правил дорожного движения.