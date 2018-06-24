"Мы в ужасе": ЕС прокомментировал нападение на ромов во Львове

Лагерь ромов в Голосеево (иллюстративное фото - facebook/oleksandr.sokolenko)

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Пресс-секретарь генсека Совета Европы требует прозрачного и быстрого расследования преступления

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Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове, в результате которого один человек погиб и четверо получили травмы, и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова.

24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили нападение на поселения ромов на окраине Львова.