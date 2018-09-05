На админгранице с Крымом выбросами отравились пограничники - ГПСУ

Фото: dpsu.gov.ua

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Из-за выбросов завода "Титан" на оккупированном полуострове признаки отравления зафиксированы у пограничников на материковой части Украины

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На административное границе со временно оккупированным Крымом зафиксированы первые случаи отравлений пограничников на, которые работают в непосредственной близости к заводу "Титан", где произошел выброс неизвестного вещества. Об этом заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире 112 Украина.

"Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять", - сообщил Слободян, отметив, что их заменяют на службе и тщательно обследуют.

Также он сказал, что для граждан Украины, проживающих на админгранице с Крымом, угрозы нет, поскольку ветер дует в глубину оккупированного полуострова, "хотя они также испытывают ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду".

Все КПВВ работают в штатном режиме, ГПСУ готова помочь тем, кто захочет выехать из Крыма.

Работу завода "Титан" в Армянске, на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Детей из города эвакуируют.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

4 сентября стало известно, что в Каланчаке и Преображенке Херсонской области во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, странную сыпь и аллергию.

Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".