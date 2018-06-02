На избирательном участке полицейских отравили газом - полиция

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Местные жители возмутились, когда полицейские попытались эвакуировать их из здания, где находится избирательный участок

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В селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области местные жители напали на полицейских, которые приехали на один из избирательных участков проверять информацию о заминировании. Так о происшествии рассказали в пресс-службе областной полиции.

Там уточнили, что в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании в селе Цебриково почтового отделения, в помещении которого расположен избирательный участок.

В полиции сообщили, что для обеспечения безопасности людей начали их эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ", - сказано в сообщении. По предварительным данным, пострадали 13 правоохранителей.

В отдел полиции доставлены двое подозреваемых в нападении. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 УК.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что СБУ совместно с Нацгвардией выясняют, кто продает детям баллончики с перцовым газом и есть ли связь между участившимися в последнее время случаями их применения.