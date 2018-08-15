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15.08.2018, 11:40

"На карте есть, в реале - нет": в Желобке сгорел опорник боевиков

"На карте есть, в реале - нет": в Желобке сгорел опорник боевиков - Фото
Иллюстративное фото: пресс-центр Минобороны

Военный волонтер сообщил о загадочном уничтожении укрепленной позиции российских оккупантов у Бахмутской трассы в Луганской области

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В районе прифронтового села Желобок в Славяносербском районе Луганской области, который регулярно проходит в военных сводках и новостях, исчез опорный пункт российской гибридной армии.  Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте он там есть, пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг. Сгорел к е****м. Бывает", - пояснил он.

Желобок на карте региона:

В конце мая 2018 года Мысягин показал, как военные уничтожили минометную батарею боевиков, а в июле - как неизвестный дрон взорвал блиндаж оккупантов.

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Отметим, что новая САУ Богдана на вооружение пока не принята.

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Теги: война в донбассе, уничтожение, юрий мысягин, опорник, желобок, бахмутская трасса
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