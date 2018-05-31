На Киевском море у браконьеров изъяли 230 кг рыбы на 80 тыс грн

Фото: kv.npu.gov.ua

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Сотрудники полиции изъяли лодку, 28 сеток различного диаметра и 14 видов рыбы, в том числе судак, щука, линь, сом, лещ

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В рамках профилактической операции "Нерест" в Киевской области правоохранители задержали жителя Иванкова и двоих братьев из с. Дитятки. У них конфисковали 230 кг рыбы на сумму 80 тыс грн. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Сотрудники Ивановского отделения полиции совместно с работниками рыбоохранного патруля около села Страхолесье обнаружили лодку с тремя браконьерами.

Сотрудники полиции изъяли лодку, 28 сеток различного диаметра и 14 видов рыбы, в том числе судак, щука, линь, сом, лещ.

Задержанные сообщили, что нашли сети в воде, и не захотели оставлять их там.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Фото: kv.npu.gov.ua

Браконьерам грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

С 1 апреля в 21 области Украины и Киеве запрещен вылов рыбы в связи с нерестом. Срок действия запрета отличается по областям и устанавливается соответствующими приказами теруправлений Госрыбагентства.