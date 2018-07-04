На Кипре украинец пытался незаконно пробраться на борт самолета

На Кипре полиция задержала украинца за попытку самостоятельно попасть на самолет. Об этом сообщает DW.
По информации издания, 46-летний украинский турист в аэропорту Пафоса опоздал на посадку. Мужчина высадил жену и детей у входа в зону вылета и поехал сдавать арендованный автомобиль, но на обратном пути заблудился и опоздал на посадку. Когда он добрался до аэропорта ворота для посадки были закрыты.
Вместе с тем, семья украинца уже была в самолете, поэтому он решил попытаться самостоятельно попасть на борт. Мужчину задержали.
В результате его семья улетела в Краков без него. Из-за инцидента был задержан вылет двух самолетов.
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