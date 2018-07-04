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04.07.2018, 21:01

На Кипре украинец пытался незаконно пробраться на борт самолета

На Кипре украинец пытался незаконно пробраться на борт самолета - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате семья гражданина Украины улетела без него

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На Кипре полиция задержала украинца за попытку самостоятельно попасть на самолет. Об этом сообщает DW.

По информации издания, 46-летний украинский турист в аэропорту Пафоса опоздал на посадку. Мужчина высадил жену и детей у входа в зону вылета и поехал сдавать арендованный автомобиль, но на обратном пути заблудился и опоздал на посадку. Когда он добрался до аэропорта ворота для посадки были закрыты.

Вместе с тем, семья украинца уже была в самолете, поэтому он решил попытаться самостоятельно попасть на борт. Мужчину задержали.

В результате его семья улетела в Краков без него. Из-за инцидента был задержан вылет двух самолетов.

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Теги: самолет, кипр, украинец, посадка
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