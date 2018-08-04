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04.08.2018, 17:45

На КПВВ "Майорское" прострелили мобильный надувной медпункт: фото

На КПВВ "Майорское" прострелили мобильный надувной медпункт: фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua

В медпункте в этот момент находилось восемь человек, в том числе ребенок

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На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", вероятно вследствие попадания пули, поврежден надувной модуль пункта оказания помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Воздушный баллон быв поврежден в ночь на 4 августа. В это время в модуле находились три сотрудника 8 государственного пожарно-спасательного отряда главного управления, которые несут круглосуточное дежурство, и пятеро гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Повреждение имеет сквозной характер, предварительно, в результате попадания пули.

3 августа первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ во временно оккупированном Донбассе. Хуг отметил, что чем ближе к российской границе, тем хуже ситуация с доступом. Такие ограничения, по его словам, нарушают минские соглашения и означают, что от миссии что-то скрывают.

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Теги: ГСЧС, кпвв майорское
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