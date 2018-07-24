На Одесской трассе снова смертельное ДТП: столкнулись грузовики

Фото: патрульная полиция Одесской области

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Микроавтобус ночью не рассчитал скорость и расстояние до КамАЗа, который ехал впереди

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Сегодня ночью на 412-м км трассы Киев-Одесса водитель микроавтобуса с прицепом столкнулся с грузовым КамАЗом. Погибли два человека, сообщает патрульная полиция Одесской области.

На месте погиб 46-летний водитель микроавтобуса, по дороге в больницу скончался его 25-летний сын.

Тела погибших пришлось извлекать из-под обломков.

20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.