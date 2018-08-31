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31.08.2018, 07:50

На орбитальной станции пробоина: астронавт заткнул ее пальцем

На орбитальной станции пробоина: астронавт заткнул ее пальцем - Фото
Союз МС-09 (фото - пресс-служба Роскосмоса)

На российском корабле Союз МС-09, который пристыкован к МКС, обнаружили микротрещину, через которую в открытый космос просачивался воздух

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Сутки назад, 30 августа, наземные специалисты, изучая показатели функционирования бортовых систем Международной космической станции, обнаружили постепенный выход атмосферы в космос. Выяснилось, что "протек" состыкованный со станцией российский корабль Союз МС-09, пишет пресс-служба NASA.

Каким образом в этом модуле образовалась пробоина, неизвестно. Вероятно, это произошло при столкновении с микрометеоритом, но официального подтверждения этому нет.

Поскольку ситуация не была критической, а засекли проблему "ночью", обитателям МКС дали выспаться, после чего сообщили новость.

Как пишет ESA, первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.

На неотложной заливке герметика настояли в Роскосмосе, хотя в NASA хотели сначала проверить на Земле последствия такого решения.

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Вариант с ремонтом снаружи отбросили как ненужный - хватит якобы и временного решения, пока Союз МС-09 не вернется на Землю. Со станцией он состыкован уже почти три месяца, и останется там до зимы.

Александер Герст (фото - его Flickr):

Центры управления полетом в Хьюстоне и Королёве отслеживают ситуацию и регулярно проверяют давление на борту МКС.

Тем временем обитатели станции неспешно готовят российский корабль к быстрой герметизации, если такая понадобится.

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Теги: космос, атмосфера, мкс, утечка, Союз МС-09, пробоина
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