На орбитальной станции пробоина: астронавт заткнул ее пальцем

Сутки назад, 30 августа, наземные специалисты, изучая показатели функционирования бортовых систем Международной космической станции, обнаружили постепенный выход атмосферы в космос. Выяснилось, что "протек" состыкованный со станцией российский корабль Союз МС-09, пишет пресс-служба NASA.
Каким образом в этом модуле образовалась пробоина, неизвестно. Вероятно, это произошло при столкновении с микрометеоритом, но официального подтверждения этому нет.
Поскольку ситуация не была критической, а засекли проблему "ночью", обитателям МКС дали выспаться, после чего сообщили новость.
Как пишет ESA, первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.
На неотложной заливке герметика настояли в Роскосмосе, хотя в NASA хотели сначала проверить на Земле последствия такого решения.
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Вариант с ремонтом снаружи отбросили как ненужный - хватит якобы и временного решения, пока Союз МС-09 не вернется на Землю. Со станцией он состыкован уже почти три месяца, и останется там до зимы.
Александер Герст (фото - его Flickr):
Центры управления полетом в Хьюстоне и Королёве отслеживают ситуацию и регулярно проверяют давление на борту МКС.
Тем временем обитатели станции неспешно готовят российский корабль к быстрой герметизации, если такая понадобится.