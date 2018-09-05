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05.09.2018, 17:08

На пляже в оккупированном Крыму нашли мертвого крокодила - фото

На пляже в оккупированном Крыму нашли мертвого крокодила - фото - Фото
Фото: Pixabay

Предполагается, что животное сбежало из Ялтинского крокодиляриума

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На пляже в Ялте на территории оккупированного Крыма отдыхающие нашли в море мертвого крокодила. Об этом сообщает Крымская служба новостей.

Согласно сообщению, фотографию мертвого животного очевидцы опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что тело крокодила прибило к пляжу жилого комплекса Опера-Прима. Местные жители считают, что он мог сбежать из Ялтинского крокодиляриума.

О причинах гибели животного не сообщается.

Фото: news.allcrimea.net

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В ночь с 23 на 24 августа на заводе "Титан" в Армянске, на территории оккупированного Крыма, произошел выброс неизвестного химического вещества. С 25 августа жители Армянска начали сообщать о внезапном появлении ржавчины на металлических предметах, странном запахе, дымке, недомогании и других явлениях. В Каланчаке и Преображенке Херсонской области во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, странную сыпь и аллергию.

Работу завода "Титан" в Армянске остановили на две недели, детей из города эвакуируют. 

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Сегодня, 5 августа, в ГПСУ сообщили о первых случаях отравления пограничников, которые работают в непосредственной близости с админграницей оккупированного Крыма.

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Теги: Крым, оккупированный крым, черное море, крокодил, ялта, мертвый крокодил
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