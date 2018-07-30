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30.07.2018, 06:40

На похоронах жертвы Новичка будут специальные меры безопасности

На похоронах жертвы Новичка будут специальные меры безопасности - Фото
Дон Стерджесс (фото - скриншот видео)

СМИ сообщают, что посторонние люди не будут допущены на прощание Дон Стерджесс

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Сегодня в британском Солсбери состоится прощание с 44-летней матерью троих детей Дон Стерджесс, которая умерла в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, предусмотрены специальные меры, чтобы предотвратить возможное воздействие реагента на тех, кто придет на прощание.

Викарий Салисберийской епархии Филипп Бромили отметил, на похоронах не будет носильщиков: гроб будет уже стоять на месте, когда родные придут попрощаться с Дон. "У семьи будет 15 минут тишины с гробом", - сказал он.

Он также сказал, что посторонние люди не будут допущены на прощание.

45-летний партнер погибшей Чарли Роули, который также отравился веществом, сказал: "Я думаю, что она заслуживает всего, она заслуживает гораздо большего".

Брат Чарли Роули Мэтью отметил, что Дон Стерджесс была действительно прекрасным человеком, у нее было много друзей, которые заботились о ней.

Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь при отравлении в Солсбери. 10 июля Стерджесс скончалась

Стерджесс и Роули обнаружили 30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери. Оба были без сознания.

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Теги: Новичок, отравление, похороны, дон стерджесс
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