На похороны Захарченко сгонят бюджетников - СМИ

Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

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Террориста закопают в воскресенье

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На оккупированной территории Донецкой области работников бюджетной сферы в приказном порядке обязывают быть с семьями на похоронах уничтоженного главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой сотрудников школ Макеевки и Донецка.

"Пришел приказ, и нас обязывают под роспись обязательно всем быть с семьями на похоронах Захарченко", - сказали возмущенные бюджетники.

Похороны террориста пройдут в воскресенье, 2 сентября в 9.00 утра, в помещении Донецкого театра оперы и балета.

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31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания.