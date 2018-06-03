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03.06.2018, 13:55

На Прикарпатье ребенок заблудился и сутки провел в лесу: фото

На Прикарпатье ребенок заблудился и сутки провел в лесу: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

2 июня мальчик пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу

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На Прикарпатье сегодня около 07:00 сотрудники полиции разыскали в лесу 4-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Поиски ребенка были начаты вчера во второй половине дня. После двух часов поисков собственными силами родственники пропавшего ребенка обратились в полицию.

Как выяснилось, мальчик пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу.

«Впоследствии к поискам присоединились сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел и городов Прикарпатья, которые откликнулись на сообщение о пропаже ребенка. Поиски продолжались всю ночь», - отметили в пресс-службе.

Нашли мальчика в лесу, где он спал под деревом. Состояние его здоровья удовлетворительное, ребенка вернули родителям.

2 сентября 2017 года в Одессе разыскивали дедушку с внуком, которые исчезли 2 сентября по дороге к фонтану на площади академика Глушко. 

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Теги: полиция, мальчик, прикарпатье
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