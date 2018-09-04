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04.09.2018, 11:41

На шахте в Запорожской области произошел обвал: погиб горняк

На шахте в Запорожской области произошел обвал: погиб горняк - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Обвал породы произшел сегодня рано утром на глубине 940 метров, сейчас работу на этом участке остановили

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Сегодня около 04:25 на шахте "Эксплуатационная" в селе Малая Белозерка Запорожской области произошел обвал пород, погиб шахтер. Об этом сообщает ГСЧС.

Обвал произошел на глубине 940 метров и под завалом оказался проходчик 11 участка. Около 05:34 тело 33-летнего погибшего горняка извлекли из-под завала. 

На момент обвала в шахте были 424 горняка, их жизни ничего не угрожает. Сейчас работы на участке остановили. 

Причины и обстоятельства обвала выясняют. 

15 июля  в Луганской области из обесточенной шахты "Тошковская" освободили 90 шахтеров, которые оказались заблокированы под землей. 

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Теги: шахта, запорожская область, погиб, обвал
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