На шахте в Запорожской области произошел обвал: погиб горняк

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Обвал породы произшел сегодня рано утром на глубине 940 метров, сейчас работу на этом участке остановили

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Сегодня около 04:25 на шахте "Эксплуатационная" в селе Малая Белозерка Запорожской области произошел обвал пород, погиб шахтер. Об этом сообщает ГСЧС.

Обвал произошел на глубине 940 метров и под завалом оказался проходчик 11 участка. Около 05:34 тело 33-летнего погибшего горняка извлекли из-под завала.

На момент обвала в шахте были 424 горняка, их жизни ничего не угрожает. Сейчас работы на участке остановили.

Причины и обстоятельства обвала выясняют.

15 июля в Луганской области из обесточенной шахты "Тошковская" освободили 90 шахтеров, которые оказались заблокированы под землей.