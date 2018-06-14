На трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобусы, есть жертвы: фото

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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В лобовом столкновении Mercedes Sprinter и Iveco во Львовской области погиб один человек, еще девять госпитализированы с травмами

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В результате лобового столкновения микроавтобусов Mercedes Sprinter и Iveco на трассе Киев – Чоп один человек погиб, девятеро доставлены в больницу с травмами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Трагический инцидент произошел сегодня ночью, 14 июня, около 03:40 вблизи села Дубье Бродовского района.

В результате ДТП погиб пассажир Iveco, 30-летний львовянин. Водитель микроавтобуса получил перелом бедра, его госпитализировали.

В Mercedes в момент происшествия, кроме водителя, находились восемь пассажиров. Их доставили в больницу с переломами ребер, ушибами, закрытыми черепно-мозговыми, тупыми и другими травмами.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного дела.

5 июня 2018 года в Одесской области при столкновении двух микроавтобусов погиб человек, еще восемь получили травмы.

Фото: lv.npu.gov.ua