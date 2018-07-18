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18.07.2018, 08:55

На Урале убили финалистку международного конкурса красоты

На Урале убили финалистку международного конкурса красоты - Фото
Ксения Мецгер (фото - chel.mk.ru)

Девушка приехала из США навестить родителей и продать машину, но автомеханику ее авто понравилось так, что он решил его просто забрать

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Финалистка международного конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер была убита в Магнитогорске - она приехала из США навестить родителей. Об этом сообщает МК-Урал.

Мецгер поехала продавать свою машину, а спустя сутки 29-летнюю женщину нашли мертвой. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесополосе. 

Подозреваемый - 24-летний работник автосервиса. Он признался, что пригласил женщину в автосервис якобы посмотреть машину перед покупкой и сзади ударил ее. Он хотел забрать машину, а потом сказать, что купил ее, а продавец уехала на такси. 

У Ксении Мецгер остался двухлетний сын.

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Теги: убийство, конкурс красоты, Missis World Russia, Урал
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