На востоке ликвидирован террорист, в боях ранены четверо военных

Техника ВСУ на марше (фото - пресс-служба Минобороны)

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33 обстрела позиций украинских войск со стороны гибридной армии РФ не остались без ответа: бойцы ВСУ вели, как говорят в штабе, "активную оборону"

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За прошедшие сутки, 13 июня 2018 года, интенсивные боевые действия шли на всей линии соприкосновения: четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в Facebook штаба операции объединенных сил.

Раненые оперативно доставлены в госпиталь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

При этом потери оккупационно-коллаборационистского контингента РФ за сутки следующие - один боевик уничтожен, пятеро ранены. Российская гибридная армия нарушила режим тишины 33 раза (из них 11 раз - с применением 122-мм артиллерии и минометов калибров 120 мм и 82 мм).

В районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка в Луганской области боевики безрезультатно пытались вытеснить военных с выгодных оборонительных позиций: им дали отпор.

На Светлодарской дуге под Горловкой интенсивные бои продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в Гладосово и Зайцево, а районе Авдеевки под Донецком оккупанты вели огонь из минометов.

В Приазовье воевали около Талаковки и Водяного.

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Сегодняшней ночью, 14 июня, противник успел один раз применить тяжелое вооружение по позициям около Докучаевска: