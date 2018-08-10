На войне в Донбассе погиб боец объединенных сил

Вчера, 9 августа, в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий, двое получили ранения. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке в Facebook.
Уточняющую информацию о потерях в Минобороны обещают обнародовать в полдень. Исходя из того, что оперативное командование Север не сообщило утром о погибшем, трагедия произошла около Донецка или южнее.
Всего российско-террористические войска 45 раз открывали огонь по позициям сил ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.
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10 августа по состоянию на 07:00 боевики уже 4 раза обстреляли позиции украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь личного состава сегодня нет.
Разведка сообщила, что силы ООС уничтожили одного террориста, четверых ранили.