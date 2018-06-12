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12.06.2018, 20:48

На Закарпатье град с теннисный мяч повредил 182 жилых дома: фото

На Закарпатье град с теннисный мяч повредил 182 жилых дома: фото - Фото
Фото: http://zk.dsns.gov.ua

Жертв и травмированных в результате непогоды нет

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В Закарпатской области в результате сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Стихия привела к повреждению домов в 4 населенных пунктах Иршавского района - селах  Брод, Дешковица, Ильница и Осий.

Информация о количестве поврежденных зданий уточняются. Жертв и травмированных в результате непогоды нет, сообщили спасатели.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги в Хустском, Тячевском районах и городе Мукачево.

Спасатели принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

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Теги: погода, дождь, закарпатье, стихия, град
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