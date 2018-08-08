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08.08.2018, 15:22

На Закарпатье нашли повешенным пророссийского активиста - СМИ

На Закарпатье нашли повешенным пророссийского активиста - СМИ - Фото
Фото: zakarpattya.net.ua

Федерация скаутов "Галицкая Русь", которой руководил Арбатов, занимается восстановлением памятников русских и советских солдат

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В селе Лазещина Раховского района Закарпатья нашли повешенным лидера федерации скаутов "Галицкая Русь" львовянина Кирилла Арбатова. Организация занималась восстановлением советских памятников. Об этом сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на бывшего лидера "Русского движения Украины" Александра Свистунова, который сейчас находится в РФ.

"Существует версия, что он повесился, но это - версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает", - сказал Свистунов.

В отделе коммуникации Нацполиции в Закарпатской области изданию ZAXID.NET подтвердили, что 4 августа в селе Лазещина был найден повешенный человек, однако называть его имя отказались.

В закарпатской полиции изданию сообщили, что тело мужчины нашел его сосед. Предварительный осмотр не выявил на нем признаков насильственной смерти, сказали правоохранители. Тело направлено на экспертизу.

Полиция открыла производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

По информации издания, Арбатов в прошлом возглавлял пророссийскую организацию "Русское молодежное братство" во Львове.

Федерация скаутов "Галицкая Русь", которой Арбатов руководил после этого, занимается восстановлением памятников русских и советских солдат, погибших в Первой и Второй мировых войнах.

LIGA.net пытается связаться с пресс-службой полиции Закарпатья, чтобы узнать подробности этого дела.

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Теги: скауты, самоубийство, активист, кирилл арбатов, галицкая русь
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