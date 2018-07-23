На Закарпатье патрульных подозревают в избиении двух мужчин

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По словам пострадавших, полицейские накинулись на них без причины

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Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство против сотрудников патрульной полиции, которые подозреваются в избиении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно показаниям пострадавших, 20 июля, около 4:00 утра возле стационарного поста "Нижние ворота" к двум местным жителям подъехал автомобиль патрульных, после чего полицейские начали их избивать.

Первичная квалификация - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч.2 ст. 365 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В сети опубликованы видеозаписи, на которых пострадавшие рассказывают свою версию произошедшего.

По словам второго пострадавшего, его посадили в автомобиль и увезли в Сваляву, где в лесу стали избивать.

Депутат Воловецкого райсовета Виктор Повидайчик сообщил, что возмущенные инцидентом местные жители перекрывали трассу Киев-Чоп.

На днях в Черновицкой области двух сотрудников Вижницкого отделения полиции уволили за избиение мужчины.