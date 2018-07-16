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16.07.2018, 11:12

На Закарпатье подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы: фото

На Закарпатье подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

По данным Госпогранслужбы, машина принадлежала офицеру внутренней и собственной безопасности

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Сегодня ночью в Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего Госпогранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Машина принадлежала офицеру внутренней и собственной безопасности.

По предварительной информации, возгорание произошло от колеса. Пострадавших нет.

"Таким образом, противоправные элементы, скорее всего, пытаются оказать давление на пограничников, поскольку сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов", - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что попытки запугать пограничников не редкость.

15 мая 2018 года на Закарпатье нарушители границы бросали камни в пограничников.

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Теги: пограничники, гпсу, поджог автомобиля
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