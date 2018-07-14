На Закарпатье пьяный глава РГА насмерть сбил женщину

Фото: mukachevo.net

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Глава Перечинской райгосдминистрации Виктор Олефир ехал пьяным за рулем джипа и сбил двух женщин, одна из них умерла

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Вчера, 13 июля, вечером глава Перечинской райгосдминистрации сбил двух женщин, одна из них скончалась. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Закарпатской области.

Глава РГА Виктор Олефир был за рулем джипа в состоянии алкогольного опьянения - это установил Закарпатский онкодиспансер.

Виктор Олефир (фото - mukachevo.net)

Потерпевшие - женщины возрастом 71 и 56 лет. Скорая забрала их с места происшествия. 56-летняя женщина умерла от полученных травм, за жизнь второй продолжают бороться врачи.

Олефира задержали. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожнего движение, которое привело к смерти потерпевшего.