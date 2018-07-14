На Закарпатье пьяный глава РГА насмерть сбил женщину

Вчера, 13 июля, вечером глава Перечинской райгосдминистрации сбил двух женщин, одна из них скончалась. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Закарпатской области.
Глава РГА Виктор Олефир был за рулем джипа в состоянии алкогольного опьянения - это установил Закарпатский онкодиспансер.
Виктор Олефир (фото - mukachevo.net)
Потерпевшие - женщины возрастом 71 и 56 лет. Скорая забрала их с места происшествия. 56-летняя женщина умерла от полученных травм, за жизнь второй продолжают бороться врачи.
Олефира задержали. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожнего движение, которое привело к смерти потерпевшего.