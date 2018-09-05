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05.09.2018, 08:59

Наблюдатели ОБСЕ не видели тела главаря террористов Захарченко

Наблюдатели ОБСЕ не видели тела главаря террористов Захарченко - Фото
Фото: сайт боевиков

Медики, которые работают в подконтрольных террористам структурах, отказались от подробных комментариев об убитом и раненых при взрыве в Донецке

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В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утверждают, что после взрыва в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке им не дали осмотреть останки человека, которые, как заявили боевики, принадлежат их главарю Александру Захарченко. Об этом речь идет в сообщении наблюдателей от 4 сентября.

31 августа, после взрыва, патруль ОБСЕ оперативно прибыл на место инцидента, однако оцепившие к тому времени территорию боевики их не пропустили, сообщив лишь, что "погиб Захарченко и еще девять человек ранены".

По данным ОБСЕ, позднее им сообщили о том, что пострадавших увезли в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, а также в областную клиническую больницу им. Калинина, но подробно о ситуации не рассказали.

3 сентября (следующий за похоронами день) наблюдателям сообщили, что тело Захарченко и его охранника было доставлено в морг больницы Калинина. В тот же день медики института Гусака уведомили ОБСЕ, что в учреждение привезли "шесть человек с ранениями от взрыва", но ничего, кроме этого, не рассказали.

Также 3 сентября наблюдателям отказались раскрывать личные данные пострадавших при взрыве лиц без разрешения от "старших членов вооруженных формирований".

Таким образом, в ОБСЕ не видели тела Захарченко.

Читайте мнение: Смерть свидетеля Захарченко

31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.

Боевики заявили, что это "дело рук украинских диверсантов" и "задержали подозреваемых". МИД РФ обвинил Украину в ликвидации Захарченко, СК РФ даже завел дело за "акт международного терроризма". В СБУ говорят - террориста убрали свои.

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Теги: взрыв, война в донбассе, обсе, похороны, морг, Александр Захарченко
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