Надевали на голову мешок и пропускали ток: крымчанин о пытках ФСБ

Фото: сайты боевиков

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Пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев сообщил, что в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали и жестоко пытали его

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С начала оккупации Крыма украинские правозащитные организации зафиксировали 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, из них 55 случаев пыток. Об этом сообщила координатор КрымSOS Тамила Ташева, передает Радио Свобода.

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к людям были зафиксированы в марте 2014 года и связаны "со спецоперацией России по захвату Крыма".

Пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев отметил, что в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали его и применили пытки: связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток.

Он отметил, что пыток подверглись и члены его семьи. Мирпочаев заявил, что российские спецслужбы также пытались его завербовать.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, представители спецслужб России таким образом пытаются собрать факты для будущего "уголовного дела" по статье "экстремизм" или "терроризм" и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.

Начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба подчеркнул, что крымская прокуратура открывает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории.

"Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных дел", - отметил он.

Государственный департамент США в ежегодном отчете указал на нарушения прав человека в Украине и Крыму в 2017 году.