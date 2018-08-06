Наев: Наличие брата в Крыму не мешает мне выполнять обязанности

Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

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Крым - украинский, и там проживают граждане Украины, заявил командующий объединенными силами на востоке страны

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Командующий объединенными силами в Донбассе Сергеей Наев подтвердил, что у него во временно оккупированном Крыму проживает брат. Об этом он сообщил газете Сегодня.

"В Крыму проживают граждане Украины. Крым украинский? Поэтому все, кто живет в Крыму, - граждане Украины. О том, что он там проживает - действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности", - сказал генерал-лейтенант.

По словам Наева, брат "очень внимательно слушает все интервью" командующего ОС.

"Потом у меня был с ним разговор, и он сказал: "Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет", - отметил 48-летний Наев.

Ранее СМИ сообщали, что 80-летний отец и младший брат Наева проживают в Симферополе, причем Максим Наев работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России на захваченной территории.

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Наев родился в Могилеве-Подольском Винницкой области, образование получил в Московском высшем военном командном училище. В 1991 году служил в Германии, с 1992 по апрель 1993-го - в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа. В ВСУ с мая 1993 года, в середине 2000-х был командиром 28-й особой механизированной бригады. Участник боев за Донецкий аэропорт, в 2018 стал начштаба Сухопутных сил ВСУ, а с 18 апреля - начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ.