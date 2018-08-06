Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 11:32

Наев: Наличие брата в Крыму не мешает мне выполнять обязанности

Наев: Наличие брата в Крыму не мешает мне выполнять обязанности - Фото
Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Крым - украинский, и там проживают граждане Украины, заявил командующий объединенными силами на востоке страны

Реклама
Реклама

Командующий объединенными силами в Донбассе Сергеей Наев подтвердил, что у него во временно оккупированном Крыму проживает брат. Об этом он сообщил газете Сегодня.

"В Крыму проживают граждане Украины. Крым украинский? Поэтому все, кто живет в Крыму, - граждане Украины. О том, что он там проживает - действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности", - сказал генерал-лейтенант.

По словам Наева, брат "очень внимательно слушает все интервью" командующего ОС.

"Потом у меня был с ним разговор, и он сказал: "Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет", - отметил 48-летний Наев.

Ранее СМИ сообщали, что 80-летний отец и младший брат Наева проживают в Симферополе, причем Максим Наев работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России на захваченной территории.

Читайте также: Наев объяснил, почему получал деньги из оккупированного Крыма

Наев родился в Могилеве-Подольском Винницкой области, образование получил в Московском высшем военном командном училище. В 1991 году служил в Германии, с 1992 по апрель 1993-го - в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа. В ВСУ с мая 1993 года, в середине 2000-х был командиром 28-й особой механизированной бригады. Участник боев за Донецкий аэропорт, в 2018 стал начштаба Сухопутных сил ВСУ, а с 18 апреля - начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Наев, война в донбассе, оккупация крыма, брат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Другого пути нет": Наев призвал добровольцев войти в войска ООС
Происшествия "Другого пути нет": Наев призвал добровольцев войти в войска ООС
"От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Общество "От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 