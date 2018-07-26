Наев встретился с командиром "правосеков" на фронте Стемпицким

Вчера, 24 июля, в Краматорске командующий объединенными силами Сергей Наев встретился с командиром Добровольческого украинского корпуса Правый сектор Андреем Стемпицким (позывной Летун), чтобы обсудить, как добровольцы могут действовать на передовой в рамках правового поля. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Источник отмечает, что у военного с главой ДУК ПС прошла "конструктивная беседа" о том, как использовать приобретенный бойцами подразделения опыт в рамках украинского законодательства.
Наев и Стемпицкий, пишет пресс-центр ООС, обменялись мнениями по различным вариантам насчет этого и договорились продолжить диалог.
"Объединенные силы действуют в правовой плоскости и поступают публично, прозрачно и последовательно", - подчеркнули в штабе.
В ДУК ПС по итогам встречи заявили, что "как бы ни хотелось нашим врагам, но никому не удастся поссорить бойцов ДУК ПС и воинов ВСУ".
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Также вчера Наев поговорил с главой другого военизированного движения - лидером Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем.