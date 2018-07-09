Наносил разметку и погиб: под Киевом машина наехала на рабочих

Фото: Нацполиция

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Легковой Опель наехал на группу работников дорожной службы; один скончался и четверых забрали в больницу

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На трассе Киев-Одесса в Киевской области машина сбила работников дорожной службы, которые наносили разметку. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

Один из работников от многочисленных телесных повреждений погиб на месте. Остальных четверых доставили в Васильковскую больницу.

Туда же доставили и 63-летнего водителя OPEL Vectra, который наехал на людей, - у него поднялось давление.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожнего движения. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Депутата Запорожского облсовета от УКРОПа Ярослав Гришин подозревают в том, что он на автомобиле насмерть сбил мужчину, который, по словам водителя, якобы сам бросился под колеса "пьяным и голым".