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09.07.2018, 14:09

Наносил разметку и погиб: под Киевом машина наехала на рабочих

Наносил разметку и погиб: под Киевом машина наехала на рабочих - Фото
Фото: Нацполиция

Легковой Опель наехал на группу работников дорожной службы; один скончался и четверых забрали в больницу

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На трассе Киев-Одесса в Киевской области машина сбила работников дорожной службы, которые наносили разметку. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области. 

Один из работников от многочисленных телесных повреждений погиб на месте. Остальных четверых доставили в Васильковскую больницу. 

Туда же доставили и 63-летнего водителя OPEL Vectra, который наехал на людей, - у него поднялось давление. 

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожнего движения. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. 

Депутата Запорожского облсовета от УКРОПа Ярослав Гришин подозревают в том, что он на автомобиле насмерть сбил мужчину, который, по словам водителя, якобы сам бросился под колеса "пьяным и голым". 

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Теги: Одесская трасса, сбил насмерть, дорожная служба
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