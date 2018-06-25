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25.06.2018, 13:50

Нападение на ромов во Львове: десятеро задержанных - школьники

Нападение на ромов во Львове: десятеро задержанных - школьники - Фото
Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

В полиции рассказали, что десятеро задержанных учатся в школах Львова, еще один - в лицее

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Среди подростков, которые вероятно причастны к нападению на лагерь ромов во Львове, десятеро школьников. Об этом сообщил на совещании глава Нацполиции Львовской области Валерий Середа, передает zaxid.net.

Пятеро учатся во львовской школе №83, четверо - в школе №36, а один - ученик школы №34. Еще один задержанный учится в лицее имени Героев Крут, а другой - в профтехучилище №57. 

Полиция установила причастность к нападению 11 человек, сообщили в ГПУ. Подозрение вручили семерым несовершеннолетним и одному совершеннолетнему, которых задержали сразу после нападения. 

Открыто уголовное дело по ч.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой людей), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, что привело к тяжелым последствиям), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное заранее подготовленными предметами), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников. Позже подозреваемые в нападении признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь". 

24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц.

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Теги: нападение, школьники, задержанные, лагерь ромов
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