Нападение на ромов во Львове: суд арестовал еще 6 подозреваемых

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В СИЗО отправили 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, якобы причастных к нападению на лагерь

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Пустомытовский суд избрал для шестерых подозреваемых в нападении на поселение ромов во Львове меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.

Как уточнили в полиции, в СИЗО отправили "20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь".

Ранее этот же суд такую же меру пресечения избрал еще двоим подозреваемым в погроме.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. В полиции говорят, что задержали подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.

Сегодня Представительство ЕС в Украине призвало украинские правоохранительные органы принять меры для предотвращения нападений на ромов и наказать виновных в уже произошедших инцидентах.