Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов, подчеркнул генпрокурор

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Генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева зарегистрировать уголовное производство по факту нападения на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - подчеркнул Луценко.

17 июля 2018 года в Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на Шабунина. Его облили зеленкой, которая попала в глаза.