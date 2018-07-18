Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело

Генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева зарегистрировать уголовное производство по факту нападения на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - подчеркнул Луценко.
17 июля 2018 года в Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на Шабунина.