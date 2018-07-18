Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.07.2018, 10:19

Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело

Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов, подчеркнул генпрокурор

Реклама
Реклама

Генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева зарегистрировать уголовное производство по факту нападения на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - подчеркнул Луценко.

17 июля 2018 года в Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на Шабунина. Его облили зеленкой, которая попала в глаза.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий луценко, виталий шабунин, уголовное производство, зеленка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Происшествия Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Путин приказал ликвидировать Шиханы, где могли создать Новичок
Мир Путин приказал ликвидировать Шиханы, где могли создать Новичок
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 