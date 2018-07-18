Нападение на Шабунина: прокуратура Киева открыла дело

Виталий Шабунин (фото - LIGA.net)

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Прокуратура столицы открыла уголовное производство по по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство)

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По факту нападения на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина прокуратура Киева открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с беспорядками под стенами здания Специализированной антикоррупционной прокцуратуры на улице Исаакяна, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство).

Досудебное расследование по этому факту осуществляет Шевченковское управление Нацполиции Киева.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники прокуратуры принимают все меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования.

17 июля 2018 года в Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на Шабунина. Его облили зеленкой, которая попала в глаза.

18 июля генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева зарегистрировать уголовное производство по факту нападения на руководителя Центра противодействия коррупции.