Нападение на здание НАБУ: появились подробности

После сегодняшнего нападения на здание Национального антикоррупционного бюро усилены меры безопасности. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.
"Неизвестные проникли в здание НАБУ, сейчас изучается и анализируется информация с камер наблюдения", - сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, нападавшие не смогли получить доступ ни к кабинетам, ни материалам дел.
"Все было зафиксировано на камеры наблюдения", - уточнили в ведомстве, добавив, что не могут сказать, сколько по времени находились нападавшие в здании НАБУ.
В пресс-службе Нацполиции Киева сегодня LIGA.net заявили, что неизвестные облили красной краской табличку НАБУ. "В здание НАБУ никто не заходил и мебель не громил", - утверждали в полиции.