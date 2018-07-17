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17.07.2018, 15:30

Нападение на здание НАБУ: появились подробности

Нападение на здание НАБУ: появились подробности - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

В НАБУ заявили, нападавшие не смогли получить доступ к кабинетам ведомства

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После сегодняшнего нападения на здание Национального антикоррупционного бюро усилены меры безопасности. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

"Неизвестные проникли в здание НАБУ, сейчас изучается и анализируется информация с камер наблюдения", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, нападавшие не смогли получить доступ ни к кабинетам, ни материалам дел.

"Все было зафиксировано на камеры наблюдения", - уточнили в ведомстве, добавив, что не могут сказать, сколько по времени находились нападавшие в здании НАБУ.

В пресс-службе Нацполиции Киева сегодня LIGA.net заявили, что неизвестные облили красной краской табличку НАБУ. "В здание НАБУ никто не заходил и мебель не громил", - утверждали в полиции.

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Теги: полиция, киев, нападение, набу, кабинеты
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